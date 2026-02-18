В Рязанской области пьяный мужчина едва не зарезал знакомого
Следствием установлено, что ночью 17 февраля подозреваемый поссорился с 51-летним потерпевшим на фоне алкогольного опьянения. Злоумышленник ударил знакомого несколько раз ножом в руки и область туловища. Потерпевшему своевременно оказали медпомощь, он остался жив. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее мужчину судили. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
