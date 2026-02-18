В Рязанской области проверят состояние дорог и капремонта многоквартирных домов

В Рязани в среду, 18 февраля, под руководством прокурора области Дмитрия Коданёва прошел тематический прием граждан, посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии также участвовали вице-губернатор Артем Бранов и глава администрации города Борис Ясинский.

Основные темы, которые обсуждали жители, касались качества жилищно-коммунальных услуг, состояния капитального ремонта многоквартирных домов и содержания дорог зимой.

Одна из жительниц Рязани пожаловалась на бездействие управляющей компании в ее доме, отметив, что температура в местах общего пользования не соответствует нормам. Житель Ухоловского округа выразил недовольство состоянием автомобильных дорог.

Участники встречи ответили на вопросы граждан и дали разъяснения по законодательству. Прокурор поручил своим сотрудникам провести проверки по всем обращениям и принять меры для их решения.