В Рязанской области простились с военным, погибшим на СВО

Прощание с Геннадием Карташовым прошло 17 февраля в Сараях. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в ДНР. В зоне СВО Карташов находился с 2023 года. «Геннадий родился и вырос в поселке Сараи, закончил Казинскую школу и получил профессию газоэлектросварщика в Рязанском колледже. Нет слов, чтобы выразить всю боль этой потери для его семьи, родителей, друзей и близких», — отметил Дмитриев.

