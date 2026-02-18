В Рязанской области объявляли ракетную опасность
Ракетную опасность на территории Рязанской области объявляли в 6:18 18 февраля. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. В 6:54 угрозу на территории региона отменили.
В 6:54 угрозу на территории региона отменили.