В рязанской маршрутке произошла драка
Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, в маршрутке 53 начался конфликт между двумя подростками и взрослым мужчиной. Отмечается, что «после драка „перешла“ на улицу». Из-за чего начался конфликт, неизвестно.
