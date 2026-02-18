В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

С юбилеем Марию Буркину поздравил префект Железнодорожного района Олег Морозов. Ей вручили цветы и памятный подарок. В годы войны Мария Буркина работала на лесозаготовках в Шиловском районе. По окончании войны вернулась в деревню Черная Речка Сапожковского района, где продолжила трудиться в колхозе. У Марии Буркиной есть 20 внуков, 26 правнуков и пять праправнуков.

