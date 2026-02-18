В Рязани произошло ДТП с участием КамАЗа
ДТП произошло ночью 17 февраля на улице Зубковой. По словам очевидцев, столкнулись фура и КамАЗ. Говорилось, что движение на участке дороги было полностью перекрыто. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.
