В Рязани продолжается череда ДТП из-за аномальных снегопадов

«На Северной окружной машина налетела на сугроб, а в Рязанской области две фуры слетели в кювет», — говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.