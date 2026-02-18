В Рязани продолжается череда ДТП из-за аномальных снегопадов
«На Северной окружной машина налетела на сугроб, а в Рязанской области две фуры слетели в кювет», — говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
В Рязани продолжается череда ДТП из-за аномальных снегопадов. Об этом
«На Северной окружной машина налетела на сугроб, а в Рязанской области две фуры слетели в кювет», — говорится в сообщении.
Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Фото: «Топор. Рязань».