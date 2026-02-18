В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка

В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области. Авария произошла 15 февраля около 00:30 возле дома № 45 В на улице Новоселов. По данным следствия, 39-летний водитель автомобиля «Кадиллак» сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте.

В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщает ГАИ по Рязанской области.

Авария произошла 15 февраля около 00:30 возле дома № 45 В на улице Новоселов. По данным следствия, 39-летний водитель автомобиля «Кадиллак» сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина скончалась на месте.

Очевидцев происшествия просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, либо по телефону (4912) 44-46-08.