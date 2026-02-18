Рязань
В Рязани объявили о поиске наследников квартир
Речь идет о следующих объектах: квартира № 4 по адресу: Рязань, улица Краснорядская, дом 17. Собственником являлась Журавлёва Валентина Алексеевна, умершая 23 мая 2022; квартира № 23 по адресу: Рязань, улица Стройкова, дом 84, корпус 1. Собственником являлась Разоренова Галина Константиновна, умершая 29 сентября 2022. Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3, телефон 25-85-69 в течение 30 дней.

Администрация Рязани объявила о розыске наследников жилых помещений, которые могут быть признаны выморочным имуществом. Соответствующее извещение опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о следующих объектах:

  • квартира № 4 по адресу: Рязань, улица Краснорядская, дом 17. Собственником являлась Журавлёва Валентина Алексеевна, умершая 23 мая 2022;
  • квартира № 23 по адресу: Рязань, улица Стройкова, дом 84, корпус 1. Собственником являлась Разоренова Галина Константиновна, умершая 29 сентября 2022.

Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3, телефон 25-85-69 в течение 30 дней.