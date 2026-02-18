В Рязани объявили о поиске наследников квартир

Речь идет о следующих объектах: квартира № 4 по адресу: Рязань, улица Краснорядская, дом 17. Собственником являлась Журавлёва Валентина Алексеевна, умершая 23 мая 2022; квартира № 23 по адресу: Рязань, улица Стройкова, дом 84, корпус 1. Собственником являлась Разоренова Галина Константиновна, умершая 29 сентября 2022. Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3, телефон 25-85-69 в течение 30 дней.