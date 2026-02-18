Рязань
В Рязани обсудили итоги реализации партийных проектов «Единой России» в 2025 году
Артем Бранов обратил внимание, что по поручению Павла Малкова в Рязанской области реализуются все 22 партпроекта в соответствии с задачами народной программы «Единой России». Большое внимание уделяется развитию детского спорта, строительству и модернизации образовательных учреждений, поддержке старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, повышению значимости роли семьи и увековечению исторической памяти, развитию инфраструктуры.

По поручению секретаря реготделения «Единой России», губернатора Павла Малкова заместитель секретаря по проектной деятельности Артем Бранов провел совещание с региональными координаторами партийных проектов. Об этом сообщили на сайте партии.

Артем Бранов обратил внимание, что по поручению Павла Малкова в Рязанской области реализуются все 22 партпроекта в соответствии с задачами народной программы «Единой России». Большое внимание уделяется развитию детского спорта, строительству и модернизации образовательных учреждений, поддержке старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, повышению значимости роли семьи и увековечению исторической памяти, развитию инфраструктуры.

«Реализация партийных проектов — важнейшая составляющая работы. Это тот результат, который видят люди. Они затрагивают основные для жизни людей сферы: от укрепления здоровья до создания комфортной городской среды. Благодаря этой работе в регионе в последние годы наблюдается ряд позитивных перемен. Запрос на них исходит от самих рязанцев», — подчеркнул Артем Бранов.

Региональные координаторы партпроектов представили отчеты работы. Наталья Суворова рассказала о достижениях проектов «Крепкая семья» и «Старшее поколение», Яна Стрельцова поделилась информацией о проекте «Моя карьера с Единой Россией», Елена Синица рассказала о реализации «Женского движения Единой России», Андрей Епишин представил результаты проекта «Защита животного мира», председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство» Людмила Козлова рассказала о работе данного проекта.

Речь шла об инициативах, направленных на сохранение семейных ценностей, связи между поколениями, на развитие малого и среднего бизнеса в Рязанской области, на поддержку женщин в различных сферах, а также на охрану окружающей среды, трудоустройство молодежи, профориентационную деятельность. Особое внимание в работе обращено на социальную поддержку, психологическую помощь и трудовую адаптацию участников специальной военной операции и членов их семей.

На совещании определили приоритетные направления деятельности в 2026 году.

Фото взято с сайта регионального отделения партии «Единая Россия».