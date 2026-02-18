В Рязани обнаружили нарушения правил парковки на четырех улицах города

В Рязани обнаружили нарушения правил парковки на четырех улицах города. Об этом сообщила Госжилинспекция по региону. Нарушения зафиксированы по адресам: Касимовское шоссе, д. 56 к.1; улица Птицеводов, д. 2; Михайловское шоссе, д. 77 к.1; улица Строителей, д. 37. Рязанским автовладельцам также напомнили о необходимости соблюдения правил парковки, чтобы не заграждать проезд специального автотранспорта вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и контейнерных площадок для крупногабаритных отходов (КГО).