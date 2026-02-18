В Рязани машины не смогли разъехаться на заваленной снегом дороге

По словам рязанцев, инцидент произошел на улице Разина. «Машины не могли разъехаться и проехать. Куча снега, каша на дороге, а под [ней] лед. Ранее была авария с канализационным люком, потом все замерзло и никто не убрал. Три недели такая ситуация. Администрация не реагирует», — отметили местные жители.