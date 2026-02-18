В Рязани из-за уборки снега изменили движение общественного транспорта

Уборка снега пройдет на Безымянном переулке и улице Великанова. Из-за проведения работ изменится движение общественного транспорта: троллейбус № 12 будет следовать по маршруту троллейбуса № 3; троллейбус № 10 с 5.00 следует по улицам Юбилейной, Крупской, Народный бульвар. «Из-за большого количества припаркованных автомобилей по улице уборка снега затруднена. Изменения движения продлятся до окончания работ», — отметили в мэрии.