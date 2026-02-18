В Рязани из-за уборки снега изменили движение общественного транспорта
В Рязани в среду, 18 февраля, из-за уборки снега изменили движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Уборка снега проходит на Безымянном переулке и улице Великанова. Из-за проведения работ изменилось движение общественного транспорта:
- троллейбус № 12 будет следовать по маршруту троллейбуса № 3;
- троллейбус № 10 с 5.00 следует по улицам Юбилейной, Крупской, Народный бульвар.
«Из-за большого количества припаркованных автомобилей по улицам уборка снега затруднена. Изменения движения продлятся до окончания работ», — отметили в мэрии.
В горадминистрации призвали водителей по возможности не парковать автомобили на обочинах, где следует общественный транспорт. Уточняется, что это затрудняет движение автобусов и троллейбусов и препятствует работе снегоуборочной техники.