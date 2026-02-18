В Рязани еще с трех улиц начали вывозить снег

В Рязани еще с трех улиц начали вывозить снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по механизированной уборке снега организованы с 11.00 18 февраля по улицам Братиславской, Баженова, Голенчинское шоссе.

В связи с этим маршрут автобуса № 6 будет следовать по улицам Полетаева, Островского, Братиславской.

Изменения движения продлятся до окончания работ.

Ранее из-за уборки улиц от снега изменили движение двух троллейбусов.