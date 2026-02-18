В России число онлайн-регистраций бизнеса выросло в полтора раза

В России число онлайн-регистраций бизнеса выросло в полтора раза. Соответствующие данные привел ВТБ.

Как сообщили в банке, удаленный формат открытия своего дела окончательно стал мейнстримом. Отмечается, что по итогам 2025 года количество компаний и ИП, зарегистрированных через онлайн-сервис банка, увеличилось в полтора раза по сравнению с 2024-м.

«Примечательно, что три из четырех новых бизнесов сегодня открываются именно в регионах. Москва и область сохраняют около четверти регистраций, Санкт-Петербург с областью — 8%, а в число лидеров стабильно входят Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Новосибирская и Свердловская области», — отметили в пресс-службе банка.

Как заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ Денис Бортников, ключевую роль здесь играет интеграция с госплатформами, которая экономит главный ресурс предпринимателя — время. Он добавил, что чаще всего онлайн регистрируют бизнес в сферах торговли, строительства и грузоперевозок.