В РФ утвердили ГОСТ на моющие средства

По словам экспертов, потребность в стандарте возникла несколько лет назад из-за отсутствия нормативной базы, подтверждающей безопасность мытья овощей и фруктов. Процесс разработки занял около двух лет. Новый ГОСТ, вступающий в силу 1 марта 2026 года, предъявляет требования к смываемости средств с посуды, продуктов и игрушек. Компании могут применять его досрочно.

В России ввели ГОСТ Р 72259-2025, регулирующий жидкие моющие средства с улучшенными характеристиками для мытья овощей, фруктов, зелени и очистки детских игрушек из полимеров. Об этом сообщило издание «Российская газета».

«Мы хотели не просто решить собственную задачу, а создать стандарт для всей отрасли. Это важный шаг для повышения доверия потребителей к отечественной бытовой химии», — объяснила руководитель отдела технического регулирования SPLAT Global Надежда Гуськова.

