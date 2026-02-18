В пунктах сдачи ЕГЭ усилят безопасность после серии нападений на российские школы

После инцидентов в образовательных учреждениях пункты проведения ЕГЭ будут усиленно охраняться. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году. «Действительно, в последние месяцы отмечается всплеск школьных «шутеров», и это, конечно, нас всех обязывает к тому, чтобы еще раз проверить, как работает система. Конечно же, нужно будет сделать большие акценты [на безопасности]", — сказал он.

Музаев сообщил, что мобильный патруль Росгвардии сопровождает пункты проведения ЕГЭ. За сутки до экзамена все площадки будут тщательно проверены, включая использование служебных собак, для обеспечения безопасности учащихся.