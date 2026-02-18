В Общероссийском профсоюзе образования напомнили о бесплатных учебниках для детей

Елена Елшина, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, напомнила, что школа обязана предоставлять учебники бесплатно. Учителя могут предлагать дополнительные учебные материалы, но не могут настаивать на их покупке. Отмечается, что родители часто недовольны значительными расходами на школьные нужды.