В «незамерзайке» рязанского производства нашли метанол

В стеклоомывающей жидкости «CRYSTAL GLASS» (-30°C) рязанского производства нашли метанол. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новгородской области. В «незамерзайке» нашли более 0,5% метанола. На этикетке изготовителем указано рязанское ООО «ЭЛЕКТРОПРОФ» (проезд Яблочкова, дом № 6). Однако проверка показала, что этого предприятия не существует. По указанному адресу расположены только офисы, производство не ведется. Материалы о незаконном обороте продукции переданы в полицию Рязанской и Курской областей для поиска изготовителей.

