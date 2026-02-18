В небе над Рязанью засняли солнечное гало
Снимки сделали в среду, 18 февраля. «И опять неспокойная погода нынешнего февраля дарит нам солнечное гало», — написали в посте.
В небе над Рязанью засняли солнечное гало. Пост с кадрами опубликовали в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаём космос».
Фото: Евгений Пиманкин и Ольга Кулакова, взято из Telegram-канала «RZNASTRO | Раздаём космос».