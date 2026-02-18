В мэрии высказались об автобусе, курсирующем по Рязани с разбитым окном

Как сообщили в пресс-службе мэрии, частный перевозчик не остановил работу после ДТП и выпустил автобус на маршрут в опасном состоянии, что недопустимо и создает серьезную угрозу безопасности пассажиров. Отмечается, что Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани совместно с управлением государственного автодорожного надзора начали проверку обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки к перевозчику будут применены соответствующие меры, вплоть до лишения лицензии.

В администрации Рязани прокомментировали информацию об автобусе, который перевозил пассажиров с разбитым окном и открытой дверью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, частный перевозчик не остановил работу после ДТП и выпустил автобус на маршрут в опасном состоянии, что недопустимо и создает серьезную угрозу безопасности пассажиров.

Отмечается, что Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани совместно с управлением государственного автодорожного надзора начали проверку обстоятельств данного инцидента.

По результатам проверки к перевозчику будут применены соответствующие меры, вплоть до лишения лицензии.