В Госдуме предложили создать центры психологической поддержки для учителей

Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать центры психологической помощи для учителей. «Считаем необходимым рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации специализированных центров психологической поддержки для педагогических работников», — говорится в обращении.

Инициатива направлена на организацию консультаций для педагогов, разработку программ по предотвращению выгорания, помощь в кризисных ситуациях, сопровождение молодых специалистов и методическую поддержку руководителей для создания благоприятной психологической атмосферы. Это повысит устойчивость коллективов, снизит эмоциональное истощение, укрепит кадры и улучшит качество образования.