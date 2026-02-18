В ГД предложили выдавать пособия мигрантам после 20 лет проживания в России

В Госдуме предложили ввести ограничения на выдачу социальных пособий мигрантам, требуя от них 20-летнего стажа проживания в стране для получения льгот. С таким предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает «Газета.Ru».

По его словам, речь идет о «новых гражданах», которые получили российские паспорта в последние годы. Миронов отметил, что такая практика приводит к тому, что соцподдержка оказывается мигрантам быстрее, чем коренным жителям, которые зачастую ждут своей очереди на пособия годами. Он привел пример с жилищными сертификатами, которые вызывали неоднократные скандалы.

«Необходимо вводить ценз гражданства не только для социальных пособий, но и для других форм поддержки. Это позволит сосредоточить ресурсы на помощи нашим гражданам, а не тем, кто приезжает в страну исключительно за льготами», — подчеркнул Миронов.

При этом он уточнил, что инициатива будет иметь исключения для жителей новых регионов, граждан Белоруссии и Украины, участников программ переселения соотечественников и бойцов специальной военной операции.