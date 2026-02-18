В четверг Рязанскую область снова накроет сильный снегопад

В четверг, 19 февраля, в регионе будет облачно. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем пройдет сильный снег, местами метель, снежные заносы. Гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -17, -12°С, днём ожидается до -8, -3°С.