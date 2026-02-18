В центре Рязани приступили к реставрации дома № 4, прилегающего к Кремлевскому скверу

Отмечается, что здание XIX века признано объектом культурного наследия регионального уровня. Реставрация ведется компанией ООО «Стройинжект» и завершится в августе 2028 года.

На Соборной приступили к реставрации дома № 4, прилегающего к Кремлевскому скверу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Твиглс | медиа Рязань».

Отмечается, что здание XIX века признано объектом культурного наследия регионального уровня. Реставрация ведется компанией ООО «Стройинжект» и завершится в августе 2028 года.

Ранее рязанцы рассказали о трещинах на историческом здании на улице Соборной. В совою очередь в мэрии рассказали, что историческое здание на Соборной отремонтируют в 2025 году.

Фото: соцсети.