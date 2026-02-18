В центре Рязани ограничат движение и парковку транспорта

Причина — проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Так, 20 февраля с 06.00 парковку и движение частного транспорта ограничат: на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС; в районе площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Ограничения продлятся до окончания мероприятий. Кроме того, по Первомайскому проспекту приостановят движение транспорта на время минуты молчания.