В больнице Михайлова обновили состав хирургов, жители могут не ездить в Рязань
Фото: Областная клиническая больница. Рязань.