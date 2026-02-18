В больнице Михайлова обновили состав хирургов, жители могут не ездить в Рязань

В больнице Михайлова теперь работает обновленная команда хирургов, благодаря чему хирургические вмешательства можно делать на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ. Отмечается, что госпитализация в Рязань теперь не потребуется. Среди операций, которые уже начали выполнять хирурги: удаление аппендицита (аппендэктомия), ушивание грыжи (герниопластика), вмешательства на желчном пузыре, удаление липом и чистка и дренирование абсцессов. Для получения плановой хирургической помощи жителям района необходимо записаться на прием к врачу-хирургу в поликлинику, который выпишет направление на госпитализацию при необходимости.

Фото: Областная клиническая больница. Рязань.