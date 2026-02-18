Умер капитан парусника «Мир» Виктор Антонов
«Соболезнования всколыхнули международное парусное сообщество, мир. Слова о доброй памяти, которую Виктор Николаевич Антонов оставил всему миру, приходят из самых разных стран, от парусных капитанов и яхтсменов, с которыми он покорял моря», — говорится в сообщении вуза. Под его руководством судно выиграло международные регаты, включая трансатлантическую гонку «Колумбус-500» (1992) и соревнования на «Катти Сарк», где стало самым быстрым парусником.
В 88 лет ушел из жизни Виктор Антонов, который был первым капитаном учебного парусного судна «Мир». Об этом сообщили на сайте Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, передают «Известия».
Фото: gumrf.ru.