У Рязанской ВДНХ организовали уборку снега
Вывоз снега заметили в среду, 18 февраля. На месте работают несколько снегоуборочных машин, в том числе КамАЗы и тракторы. По словам читателей, проезжая часть у Рязанской ВДНХ расчищена от снега.
У Рязанской ВДНХ организовали уборку снега. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. инфо.
Вывоз снега заметили в среду, 18 февраля. На месте работают несколько снегоуборочных машин, в том числе КамАЗы и тракторы.
По словам читателей, проезжая часть у Рязанской ВДНХ расчищена от снега.