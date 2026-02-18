У Рязанской ВДНХ организовали уборку снега

Вывоз снега заметили в среду, 18 февраля. На месте работают несколько снегоуборочных машин, в том числе КамАЗы и тракторы. По словам читателей, проезжая часть у Рязанской ВДНХ расчищена от снега.

