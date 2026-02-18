The New York Times: энергетики полезны для здоровья

По версии СМИ, тонизирующие напитки содержат витамин B, полезные экстракты для печени и нервной системы, аминокислоты, гуарану, кофеин и таурин, улучшающие выносливость и сердечно-сосудистую систему. При этом потребителей просят не смешивать энергетики с кофе и выбирать напитки без сахара.