Священник провел беседу с осужденными в рязанском СИЗО-1

В рязанском следственном изоляторе № 1 состоялась просветительская беседа для осужденных, организованная помощником начальника по работе с верующими Дмитрием Мальковым. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону. В ходе встречи священнослужитель обсудил важные вопросы нравственности и роли религии в жизни человека, семьи и общества. Особое внимание было уделено борьбе с греховными мыслями и поступками. Осужденные активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о православной вере и возможности посещения храма. В завершение беседы Дмитрий Мальков призвал осужденных к законопослушному образу жизни, напомнив о важности связи с родными и близкими, и пожелал им скорого освобождения. Начальник отряда отдела по воспитательной работе Андрей Кадыков отметил, что подобные встречи с священнослужителями пользуются большим спросом среди осужденных.

