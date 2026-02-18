С начала года в регионе появились на свет 799 новорожденных

«799 чудес, которые навсегда меняют жизнь взрослых. Каждый новый человек — это тихое семейное счастье, которое теперь живет в Рязанской области», — говорится в сообщении.

С начала года в регионе появились на свет 799 новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты Рязанской области.

