С администрации Касимовского округа частично взыскали ущерб за загрязнение почвы

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к администрации Касимовского округа о взыскании ущерба, причиненного почве, в размере 1 227 470 рулей. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе арбитражного суда Рязанской области.

Ранее появилась информация о сбросе канализационных сточных вод на участок в районе улицы Советской в Касимове. Специалисты выехали на место и установили факт загрязнения почвы в результате складирования отходов и превышения концентрации загрязняющих веществ.

Размер вреда составил 194 220 рублей. Суд взыскал эту сумму с администрации Касимовского округа в пользу Росприроднадзора.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что кондитерскую фабрику «Конфеста» и администрацию Касимовского округа обязали выплатить более 600 тысяч рублей за слив нечистот на почву.