Рязанец обиделся на возлюбленную и обокрал ее автомобиль

Рязанец обиделся на возлюбленную и обокрал ее автомобиль. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

31-летняя рязанка рассказала, что неизвестный разбил окно автомобиля «Шевроле», припаркованного около дома. Из машины похитили 45 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне женщина поссорилась с возлюбленным. 31-летний рязанец почти год проживал в ее квартире. По данным полицейских, житель в последнее время не работал и злоупотреблял спиртным.

Когда женщина упрекнула мужчину, что тот «сидит у нее на шее», он вспылил. Во время ссоры рязанка потребовала, чтобы возлюбленный покинул квартиру.

Выяснилось, что он причастен к краже. По предварительной информации полицейских, 31-летний рязанец обиделся и решил отомстить. Он взломал припаркованный у дома автомобиль и украл 45 тысяч рублей. Деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее мужчину судили за кражу и грабеж.