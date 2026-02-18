Рязанцы продолжают возмущаться высокими ценами на такси

Согласно скриншотам, поездка от Горрощи до Канищева обойдется рязанцам в 1132 рубля. От улицы Пугачева на тот же адрес поездка выйдет чуть дешевле — 1062 рубля. «Мы уже привыкли к поездкам за 500-600 рублей, но это уже грабеж», — отметила рязанка. В самом сервисе такси цены объясняют высоким и спросом и рекомендуют рязанцам воспользоваться общественным транспортом.

Рязанцы продолжают возмущаться высокими ценами на такси. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Согласно скриншотам, поездка от Горрощи до Канищева обойдется рязанцам в 1132 рубля. От улицы Пугачева на тот же адрес поездка выйдет чуть дешевле — 1062 рубля.

«Мы уже привыкли к поездкам за 500-600 рублей, но это уже грабеж», — отметила рязанка.

В самом сервисе такси цены объясняют высоким и спросом и рекомендуют рязанцам воспользоваться общественным транспортом.