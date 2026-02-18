Россияне сообщили о сбоях в работе Telegram

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector. На 15:41 мск за последний час поступило 1 017 жалоб, а за последние сутки — 1 563. Большинство обращений пришло из Ямало-Ненецкого автономного округа (4%), Санкт-Петербурга (3%) и Москвы (2%). По данным Downdetector, 41% пользователей столкнулись с проблемами в мобильном приложении, 31% — с перебоями в работе уведомлений и 14% — с неполадками на сайте Telegram.

