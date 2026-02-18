Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.15 -0.59 19/02
ЦБ EUR 90.27 -0.6 19/02
Нал. USD 76.56 / 76.80 18/02 18:20
Нал. EUR 91.00 / 91.84 18/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 2026 12:56
534
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
664
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 030
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о вредоносном ПО Keenadu на Android-устройствах
ПО называется Keenadu. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», на начало февраля 2026 года было зафиксировано более 13 000 устройств, подвергшихся атакам, из которых почти 9 000 находятся в России. Keenadu в основном используется для мошенничества с рекламой, превращая зараженные устройства в ботов, которые накручивают переходы по ссылкам в рекламных объявлениях.

На новых Android-устройствах выявили вредоносное программное обеспечение под названием Keenadu. Как сообщил представитель компании «Лаборатория Касперского», на начало февраля 2026 года было зафиксировано более 13 000 устройств, подвергшихся атакам Keenadu, из которых почти 9 000 находятся в России. Об этом пишут «Ведомости».

Keenadu в основном используется для мошенничества с рекламой, превращая зараженные устройства в ботов, которые накручивают переходы по ссылкам в рекламных объявлениях.

«Это высокорентабельный криминальный бизнес. Чем больше ботов в сети, тем выше доход. Прибыль в миллионы долларов с одной кампании многократно покрывает затраты на организацию схемы», — отметила бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.