Россиян предупредили о вредоносном ПО Keenadu на Android-устройствах

На новых Android-устройствах выявили вредоносное программное обеспечение под названием Keenadu. Как сообщил представитель компании «Лаборатория Касперского», на начало февраля 2026 года было зафиксировано более 13 000 устройств, подвергшихся атакам Keenadu, из которых почти 9 000 находятся в России. Об этом пишут «Ведомости».
Keenadu в основном используется для мошенничества с рекламой, превращая зараженные устройства в ботов, которые накручивают переходы по ссылкам в рекламных объявлениях.
«Это высокорентабельный криминальный бизнес. Чем больше ботов в сети, тем выше доход. Прибыль в миллионы долларов с одной кампании многократно покрывает затраты на организацию схемы», — отметила бизнес-партнер по кибербезопасности