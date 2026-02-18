Рособрнадзор: история станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
«В 2027 году уже будут изменения связаны с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарные направления», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Отмечается, что ректор МГИМО Анатолий Торкунов в 2025 году на встрече с авторами и редакторами учебника истории предложил изменения в формате ЕГЭ. Президент России Владимир Путин эту инициативу одобрил.
В 2027 году на ЕГЭ для гуманитарных вузов России история станет основным предметом, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщили РИА Новости.
