РФ будет требовать от НАТО юридического закрепления пункта о «нерасширении на восток»

Россия будет добиваться отмены решений Бухарестского саммита, так как НАТО нарушило устные гарантии о неприменении расширения в своих интересах. Об этом заявили в посольстве РФ в Бельгии. В декабре 2021 года Вашингтон предложил юридически оформить вопрос. Посольство напомнило, что в 1990 году лидеры НАТО обещали СССР не расширять альянс на восток после вывода войск из Германии. Хотя архивные документы подтверждают эти обещания, Запад их не раскрывает.

В декабре 2021 года Вашингтон предложил юридически оформить вопрос. Посольство напомнило, что в 1990 году лидеры НАТО обещали СССР не расширять альянс на восток после вывода войск из Германии. Хотя архивные документы подтверждают эти обещания, Запад их не раскрывает. НАТО продолжает утверждать, что членство Украины в альянсе необратимо, несмотря на это. Саммит 2008 года закончился обещанием Запада предоставить Украине и Грузии членство в НАТО.