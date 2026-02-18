Разработку рязанских медиков внедрили в практику лечения аденомы простаты

Ученые Рязанского медицинского университета разработали новые методы лечения аденомы простаты, которые минимизируют осложнения, снижают травматичность операций и ускоряют восстановление пациентов. «Разработанные в РязГМУ технологии — „Способ трансуретральной резекции предстательной железы“ и „Способ позадилонной аденомэктомии с гофрирующей пластикой капсулы предстательной железы“ — позволяют хирургу работать более точно, контролировать кровопотерю и снижать нагрузку на организм пациента», — отметили в сообщении. Отмечается, что эти технологии, такие как трансуретральная резекция и позадилонная аденомэктомия, уже применяются в Рязанской и Московской областях.

Разработку рязанских медиков внедрили в практику лечения аденомы простаты. Об этом сообщает пресс-служба РязГМУ.

Ученые Рязанского медицинского университета разработали новые методы лечения аденомы простаты, которые минимизируют осложнения, снижают травматичность операций и ускоряют восстановление пациентов.

«Разработанные в РязГМУ технологии — „Способ трансуретральной резекции предстательной железы“ и „Способ позадилонной аденомэктомии с гофрирующей пластикой капсулы предстательной железы“ — позволяют хирургу работать более точно, контролировать кровопотерю и снижать нагрузку на организм пациента», — отметили в сообщении.

Отмечается, что эти технологии же применяются в Рязанской и Московской областях.

Фото: паблик РязГМУ «ВКонтакте».