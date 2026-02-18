Пользователи YouTube столкнули с массовым сбоем
В 4:00 по мск поступило более 332 тысяч обращений о технических неполадках. Из них 56% были связаны со сбоями в работе мобильного приложения, а 17% и 16% касались проблем с веб-сайтом и входом в систему соответственно.
18 февраля пользователи YouTube массово столкнулись с техническими неполадками на платформе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
