Павел Малков: планы по строительству и ремонту социальных объектов в Рязанской области нужно выполнить

«В Рязанской области сейчас строится и ремонтируется очень много социальных объектов. В этом году все эти планы нужно выполнить. За каждым объектом должен быть строгий контроль. Прошу ответственные ведомства это обеспечить в полной мере. Взаимодействие с подрядчиком, сроки, качество работ — все в зоне постоянного внимания. Если подрядная организация где-то не тянет, не выполняет обязательства, то значит надо оперативно с ней расставаться, выставляя соответствующие претензии, и перезаключать договор с новым подрядчиком. В этом строительном сезоне нужно максимально эффективно отработать все задачи», — сказал Павел Малков.

Губернатор региона Павел Малков на заседании правительства заявил, что планы по строительству и ремонту социальных объектов в Рязанской области нужно выполнить. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Он добавил, что очень эффективно показал себя многоуровневый контроль, в котором участвуют не только органы власти, но и депутаты, жители.

Губернатор подчеркнул, что Рязанская область получает большую поддержку от федерального центра по всем направлениям. Средства направляются на развитие, в том числе укрепление социальной инфраструктуры, решение проблем жителей в муниципалитетах. Павел Малков отметил большой вклад в эту работу со стороны председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, который, по словам губернатора, максимально погружен в повестку региона. Парламентарий, как отметил Павел Малков, заслуженно находится на 1 месте в рейтинге полезности депутатов Госдумы.

Губернатор, в частности, высоко оценил результаты обновления Сасовского дома культуры, который он осмотрел 16 февраля в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Капитальный ремонт объекта проведен в прошлом году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы «Единой России». Павел Малков отметил, что в регионе по программе комплексного развития сельских территорий реализовано много важных для людей проектов. В этом году работа продолжается.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов отметил, что по этой программе в 2026 году в Сасове продолжится строительство современного открытого стадиона. В Пителине планируется открыть Дом культуры со спортзалом, в поселке Сараи — завершить строительство корпуса начального образования средней школы. Кроме того, готовятся к открытию три малоэтажных жилых комплекса для работников сельхозпредприятий: 30 домов в селе Октябрьское Пронского округа, 20 домов в деревне Семено-Никольское Рязанского округа и 30 домов в поселке Сараи. Начнется строительство 10 жилых домов в селе Черная Слобода Шацкого округа. Кроме того, 20 семей смогут приобрести собственное жилье с помощью социальных выплат. Также по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут благоустроены спортплощадка в селе Вослебово Скопинского округа и детская площадка в рабочем поселке Александро-Невский, построят четыре и отремонтируют один участок автодорог в Захаровском, Рязанском, Сапожковском, Александро-Невском и Сасовском округах.