Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Синоптики сообщают, что на территории области в период с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель и гололедица. На дорогах возможны снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Также в регионе до 21 февраля действует предупреждение о гололедице.

