На 52 году жизни скончался автор хитов Михаила Круга Владимир Бочаров

На 52 году жизни скончался Владимир Бочаров, автор известных песен шансонье Михаила Круга. Об этом сообщила вдова певца Ирина Круг в своей группе во ВКонтакте.
«Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. Строки таких песен, как „Дорога от души к душе“ и „Первая осень разлуки“, стали знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране», — говорится в сообщении.
Она выразила соболезнования родным и близким Бочарова, отметив, что память о нем и его творчестве навсегда останется в ее сердце.
Владимир Бочаров родился в Воронеже и, несмотря на травму позвоночника, полученную в 18 лет, сумел создать несколько песен, ставших частью наследия Михаила Круга, включая «Первая красавица» и «Раз-два-три».