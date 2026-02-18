На 52 году жизни скончался автор хитов Михаила Круга Владимир Бочаров

Об этом сообщила вдова певца Ирина Круг в своей группе во ВКонтакте. «Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. Строки таких песен, как „Дорога от души к душе“ и „Первая осень разлуки“, стали знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране», — говорится в сообщении. Она выразила соболезнования родным и близким Бочарова, отметив, что память о нем и его творчестве навсегда останется в ее сердце. Владимир Бочаров родился в Воронеже и, несмотря на травму позвоночника, полученную в 18 лет, сумел создать несколько песен, ставших частью наследия Михаила Круга, включая «Первая красавица» и «Раз-два-три».

