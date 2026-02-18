Минтранс предупредил рязанцев о возможных задержках транспорта из-за надвигающегося циклона

Власти рекомендовали водителям отказаться от длительных поездок и соблюдать ПДД. Рязанцев предупредили о возможных задержках общественного и железнодорожного транспорта. «Минтрансом организована круглосуточная работа дорожной техники для расчистки региональных автодорог от снега», — отметили в сообщении.