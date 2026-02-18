Минцифры: Telegram не будут ограничивать в зоне СВО

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Telegram не будут ограничивать в зоне СВО. «Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервис», — добавил Шадаев.

