Минцифры готовит законопроект, который изменит работу «Почты России»

Минцифры разрабатывает законопроект для реформирования «Почты России» и повышения ее конкурентоспособности на рынке с маркетплейсами. Глава ведомства Максут Шадаев заявил об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике, передает РБК.

По его словам, маркетплейсы и альтернативные службы доставки вытеснили «Почту России» с прибыльных сегментов рынка. Для восстановления доходов предлагается упорядочить рынок и включить онлайн-магазины в правовое поле. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до конца весенней сессии будут приняты законы для решения проблем «Почты России».