Мессенджер «ТамТам» прекратит работу с 27 февраля

VK прекратит поддержку мессенджера «ТамТам», пользователи получили уведомления о скором закрытии сервиса. «Обращаем внимание, что в связи с закрытием „ТамТам“ авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля», — сказано в сообщении техподдержки мессенджера. Отмечается, что мессенджер «ОК сообщения» запущен в июле 2016 года, переименован в «ТамТам» в мае 2017-го. С августа 2018 года работает независимо от «Одноклассников».

