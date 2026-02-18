Госдума предложила повысить доступность такси для семей с детьми

В Госдуме предложили улучшить доступность такси для семей с детьми. Об этом пишет «Абзац». Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с инициативой пересмотра детских тарифов в такси. Лантратова предложила снизить комиссию агрегаторов для водителей, использующих детские автокресла, а также увеличить бонусы для них в часы повышенного спроса. Она отметила, что текущие поездки по детскому тарифу обходятся дороже из-за нехватки водителей, имеющих автокресла. По мнению парламентария, изменения в тарифах сделают такси более доступным для семей с детьми, снизят финансовую нагрузку на родителей и помогут укрепить доверие граждан к господдержке.

